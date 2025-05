Mary-Kate Olsen Dikabarkan Resmi Menikahi Olivier Sarkozy

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan aktris cilik Mary-Kate Olsen dilaporkan menikah dengan tunangannya Olivier Sarkozy dalam pesta bertema rokok.



Aktris yang menjadi perancang mode dan bankir Prancis itu bertunangan pada Februari setelah dua tahun berpacaran, dan seorang sumber mengatakan pada Page Six New York Post bahwa keduanya telah resmi menjadi suami istri pada Jumat silam.



Menurut publikasi tersebut, upacara pernikahan dihadiri uleh 50 tamu dan bertempat di sebuah kediaman pribadi di New York.



Dekorasi pesta berisi "mangkuk-mangkuk yang diisi dengan rokok, dan semua orang merokok sepanjang malam," kata sumber tersebut. Mereka juga menambahkan bahwa para tamu diminta untuk menyerahkan telepon genggamnya demi acara tersebut.



Ini adalah pernikahan pertama bagi Olsen (29) dan kedua bagi bankir Sarkozy yang lebih tua 17 tahun dan lebih tinggi 33 sentimeter dibandingkan mempelai wanita.



Adik tiri dari mantan presiden Prancis Nicolas Sarkozy itu sebelumnya menikah dengan penulis Charlotte Bernard selama 14 tahun sebelum berpisah pada 2010. Perceraian mereka diresmikan tahun 2011.



Sarkozy yang memiliki dua anak dari pernikahan pertamanya, Julien dan Margo, mulai berkencan dengan Olsen pada Mei 2012. Pernikahan itu menjadikan Mary-Kate sebagai ibu tiri.



Olsen dikenal lewat perannya dalam "Full House" bersama saudara kembarnya Ashley. Keduanya membuat label fashion, The Row and The Row and Elizabeth and James, seperti dikutip dari Sydney Morning Herald.



