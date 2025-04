Masih Trauma, Kim Kardashian Absen di Paris Fashion Week

TEMPO.CO, Los Angeles - Kim Kardashian masih trauma dengan Prancis sejak kasus perampokan yang menimpanya beberapa waktu lalu. Karena itu, Kim Kardashian memutuskan tidak hadir di Paris Fashion Week tahun ini karena kembali ke kota mode itu terlalu berat baginya.



Kim mengalami perampokan saat dia menghadiri acara Paris Fashion Week setahun lalu bersama dengan adiknya, Kendall Jenner. Lain halnya dengan Kourtney Kardashian, yang akan hadir di acara tersebut sepanjang minggu.



Sebelumnya, Kim mengungkapkan di salah satu episode reality show keluarganya, Keeping Up with the Kardashians bahwa dia yakin akan meninggal saat perampokan terjadi. Dia berpikir saat itu akan ditembak jika mencoba berlari.



"Mereka meminta uang, saya bilang 'saya tidak punya uang," kata Kim. "Mereka menyeret saya ke lorong di atas tangga. Saat itulah saya melihat senapan sangat jelas. Saya punya waktu sepersekian detik dalam pikiran saya untuk membuat keputusan cepat," kata ibu dua anak itu.



Saat itu Kim berpikir, jika menuruni tangga, perampok akan menembaknya dari belakang. Jika dia berlari ke lift, dan lift tidak terbuka pada waktunya, tentu dia juga akan ditembak saat itu.



Sejak kejadian itu, Kim berjuang keluar dari mimpi buruknya. "Dia setiap hari berjuang melewatinya dan dia mungkin tidak akan pernah melewatinya sepenuhnya," kata seorang sumber.



Sumber lain menambahkan, "Kim Kardashian masih berbicara tentang perampokan itu sebagai pengalaman paling mengerikan yang pernah dia alami. Dia masih rapuh dan menangis jika menceritakannya."



ACESHOWBIZ | ALIA