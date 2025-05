TEMPO.CO, Jakarta - Aktris muda Maudy Ayunda terpilih menjadi salah satu pengisi suara dalam film animasi Battle of Surabaya. Dara kelahiran Jakarta, 19 Desember 1994, itu terpilih untuk mengisi suara gadis remaja bernama Yumna.



Sutradara Aryanto Yuniawan menjelaskan, pemilihan Maudy Ayunda dilakukan melalui polling beberapa bulan lalu. "Kami melibatkan calon penonton kami yang targetnya memang remaja untuk ikut berperan serta dalam pembuatan film ini melalui polling," ujarnya kepada Tempo seusai pemutaran perdana film Battle of Surabaya di XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta, Rabu, 18 Agustus 2015.



Sebelumnya, tim produksi telah menyediakan sejumlah nama aktris yang menjadi calon pengisi suara Yumna. Lalu, para calon penonton diperkenankan memilih aktris yang layak mengisi suara Yumna. Kemudian terpilihlah Maudy Ayunda setelah mengalahkan calon lainnya. "Waktu itu ada Melody 'JKT 48', ada Sherina, tapi yang terpilih Ayunda," kata Aryanto.



Yumna, yang disuarakan Ayunda, adalah gadis remaja yang merupakan putri seorang Fujinkai atau organisasi wanita yang dibentuk Jepang. Namun, karena ibunya dibunuh sekutu, Yumna lantas diasuh seorang nenek. Yumna nantinya akan bertemu dengan Musa, tokoh utama, dan menghadapi berbagai petualangan menegangkan.



Film ini mengadaptasi sejarah pertempuran Surabaya, yang terjadi pada 10 November 1945. Battle of Surabaya akan ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia pada 20 Agustus 2015.



LUHUR TRI PAMBUDI