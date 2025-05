Maudy Koesnaedi Suka Ngemil Bareng Anak

TEMPO.CO, Jakarta - Maudy Koesnaedi mengaku suka mengisi waktu luang bersama anaknya, Eddy Maliq Meijer, 7 tahun, dengan ngemil.



Ditemui dalam acara Choco Pie Press Event 2015 di Aston Hotel, Bekasi, Kamis, 22 Januari 2015, Maudy bercerita bahwa anaknya punya momen snack time sampai dua kali.



"Anak saya punya kebiasaan sarapan, lalu snack time, makan siang, snack time lagi. Jadi kalau datang snack time dia senang sekali," kata Maudy. (Baca: Untuk Gaya Santai, Maudy Koesnaedi Pilih Kasual)



Saat suaminya, Erik Meijer, ada waktu luang, ia juga suka ikut nimbrung menikmati snack time. "The best trio deh," kata dia sambil tertawa. Ia sedang suka soft cake yang diberi cokelat dan lapisan marshmellow. "Kue ini juga jadi bekal buat anak ke sekolah," kata dia.



Didaulat menjadi duta Lotte Choco Pie, Maudy mengaku senang. "Saya sejak lama kagum dengan negara Jepang yang hidup teratur dan living by the rule," kata dia tentang perusahaan yang memproduksi makanan soft cake cokelat sejak 1983 ini.



Saat ini Maudy mengaku masih aktif memproduksi musik dan teater Abang None. "Setelah berhenti dari kegiatan kewanitaan di Garuda, setelah suami tidak di sana," kata duta kecantikan Loreal Paris ini.



EVIETA FADJAR

