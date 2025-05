TEMPO.CO, Los Angeles - Putri almarhum aktor Paul Walker, Meadow Walker, mengumumkan pendirian yayasan atas nama ayahnya pada peringatan ulang tahun Paul Walker yang ke-42, Ahad, 13 September 2015. Gadis 17 tahun itu berencana meneruskan upaya Paul melindungi kehidupan laut.



Yayasan bernama Paul Walker yang didirikan Meadow bergerak pada bidang pembiayaan penelitian dan pendidikan. Penelitian yang dibiayai adalah penelitian tentang laut. Sedangkan beasiswa pendidikan diberikan kepada siswa yang ingin belajar tentang ilmu kelautan.



"Berkaca pada ayah saya, saya menemukan diri saya padanya, menemukan kesukaannya, kesukaannya pada laut, semangatnya, semangat untuk menyelamatkan hewan, membantu orang, serta iktikad baik yang spontan. Karena itu, saya ingin membagi separuh semangatnya kepada dunia dengan membuat yayasan ini," kata Meadow Walker dalam akun Instagram-nya, 13 September 2015.



Saat kecelakaan menimpa Paul Walker, 30 November 2013, usia Meadow baru 15 tahun. Paul Walker mengalami kecelakaan saat berada dalam mobil Porsche Carrera GT yang ditumpanginya untuk mengumpulkan sumbangan pada acara amal Holiday Toy, yang diperuntukkan bagi program Reach Out The World. Reach Out The World merupakan program yang dibentuk Paul untuk misi penyelamatan laut.



Paul Walker terkenal lewat perannya sebagai Brian O'Connor dalam film laga Fast and Furious. Aktor tampan ini terkenal memiliki kepedulian yang tinggi terhadap laut. Ia disebut-sebut memiliki sebuah rumah peristirahatan di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.



CNN | CHETA NILAWATY