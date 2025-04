TEMPO.CO, Jakarta - Atraksi ilusionis Demian Aditya dalam audisi America's Got Talent pada Selasa, 30/5, waktu setempat berhasil menarik perhatian media luar negeri.

Beberapa media luar negeri seperti Just Jared, The Wrap, dan CBS menulis artikel tentang audisi Demian Aditya di panggung America's Got Talent. Mereka memuji aksi berbahaya pesulap kenamaan ini.

Baca: Pesulap Demian Aditya akan Menjajal America's Got Talent

"Salah satu audisi yang membuat kami tercengang dalam malam pertama America's Got Talent datang dari seniman Demian Aditya. Penampilannya membuat kami menekan tombol ulang untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi," tulis Just Jared.

Sedangkan CBS memilih aksi Demian Aditya itu sebagai satu dari "tujuh penampilan luar biasa dalam premiere America's Got Talent Musim 12". "Kamu tidak akan percaya bagaimana akhir aksinya," demikian petikan tulisan CBS.

Sementara The Wrap menyoroti reaksi istri Demian Aditya, Sara Wijayanto. Sara Wijayanto yang terlihat ketakutan menyaksikan aksi Demian Aditya dari sebelah panggung.

Demian Aditya beraksi meloloskan dari sebuah kotak kaca yang pelan-pelan terisi pasir. Tangan, kaki, dan leher Demian Aditya terikat besi. Dia harus menyelamatkan diri dalam waktu dua menit. Jika tidak, tubuhnya tenggelam dalam gundukan pasir.

Video audisi Demian Aditya di America's Got Talent tersebut sudah ditonton lebih dari 4 juta kali dalam kurun waktu 24 jam setelah unggahan pertamanya, Selasa (30/5). Video Demian Aditya juga menjadi video trending nomor satu di Youtube.

