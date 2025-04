Meghan Markle Akui Mengalami Preeklampsia setelah Melahirkan

TEMPO.CO , Jakarta - Meghan Markle mengungkap masalah kesehatan antara hidup dan mati yang ia alami setelah melahirkan. Kisah tersebut ia ungkap dalam episode perdana podcast barunya, "Confessions of a Female Founder", pada Selasa, 8 April 2025. Ia dan tamu pertamanya, kreator Bumble Whitney Wolfe Herd, sama-sama mengalami preeklamsia pasca-persalinan.

"Kami berdua memiliki pengalaman yang sangat mirip — meskipun kami tidak saling mengenal saat itu — dengan pasca-persalinan, dan kami berdua mengalami preeklamsia. Preeklamsia pasca-persalinan," kata Duchess of Sussex, 43.

Pada 13 Maret, Markle mengumumkan bahwa ia akan meluncurkan siniar baru melalui Lemonada Media setelah gagal meraih $20 juta atau Rp 338 miliar di Spotify dengan Archetypes. Episode pertama ini muncul setelah Markle merilis produk As Ever pertamanya, banyak di antaranya muncul di serial Netflix "With Love, Meghan" pada Maret.