Melania Trump, dari Model Papan Atas hingga Jadi Ibu Negara

TEMPO.CO, Washington - Melania Trump mungkin tidak pernah menyangka nasibnya seketika berubah sejak Selasa, 8 November 2016. Tidak lahir di Amerika Serikat, Melania justru berhasil menjadi ibu negara di negara adikuasa itu. Predikat itu disandang setelah suaminya, Donald Trump, memenangi pemilu Amerika Serikat 2016. Hal ini menjadikan Melania sebagai ibu negara Amerika Serikat kedua yang tidak berasal dari Amerika Serikat.



Melania mengikuti jejak Louisa Adams, perempuan asal London yang menjadi istri Presiden Amerika Serikat John Quincy (1825-1829). Siapa sebetulnya Melania dan dari mana dia berasal? Berikut ini kami berikan ulasan singkat tentang Melania Trump.



Seperti dilansir US Weekly, Melania Trump adalah perempuan asal Slovenia dengan nama asli Melanija Knavs. Melania lahir di Kota Novo Mesto pada 26 April 1970. Melania anak dari pasangan Viktor Knavs and Amalija Knavs.



Pada umur 16 tahun, Melania mulai menjajal karier sebagai model. Dia menunjukkan keseriusan di bidang ini dan memutuskan berhenti kuliah di University of Ljubljana. Keputusan itu membuahkan hasil. Melania mulai mengisi cover majalah ternama, seperti Harper’s Bazaar Bulgaria dan Vogue.



Melania dikenal cukup berani dalam karier modelingnya. Dia pernah berpose telanjang untuk majalah Max Magazine pada 1995. Kemudian, pada 2000, perempuan yang fasih lima bahasa ini tampil topless dalam majalah GQ versi Inggris.



Di tengah kesibukan sebagai model, Melania berkenalan dengan Donald Trump di sebuah pesta fashion New York pada 1998. Pertemuan tersebut sepertinya membekas di hati mereka berdua. Melania dan Donald Trump menjalin cinta hingga akhirnya menikah pada 2005 di Palm Beach, Florida.



Melania menjadi perempuan ketiga yang dinikahi Donald Trump. Sebelumnya Donald pernah membina rumah tangga dengan Ivana dan Marla Maples.



Setahun setelah menikah, Melania melahirkan anak yang diberi nama Barron Trump. Pada 2006, Melania juga resmi menjadi warga negara Amerika Serikat.



