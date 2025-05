Melanie Maras Masuk Semifinal Stand Up

TEMPO.CO, Jakarta - Komika asal Indonesia Melanie Maras berhasil masuk babak semifinal kompetisi "Stand Up Comedy" dunia; "Laugh Factory's Funniest Person in the World".



Hingga Kamis (24 November 2016), video Melanie dalam kompetisi tersebut sudah ditonton hingga 214.506 kali. Dalam babak tersebut Melanie bercerita soal kocaknya kehidupannya saat di Jakarta sebagai anak blasteran. Di mana saat kecil Melanie berperawakan sangat Asia dengan hidung pesek dan kulit gelap, namun saat dewasa, Melanie menyadari dirinya lebih mirip "bule".



"Aku tak tahu, apa jangan-jangan aku operasi plastik?' kata Melanie dengan wajah polos yang langsung disambut dengan gelak tawa penonton.



Sayangnya, penonton Melenie masih kalah banyak jika dibanding dengan peserta lain. Misalnya komedian Harith Iskander yang videonya sudah ditonton hingga 3,5 jutaan kali.



Melanie berkompetisi dengan 89 kontestan dari 56 negara. Di babak semifinal, Melanie kini bersaing dengan 19 orang komedian lain memperebutkan 100.000 dolar AS atau sekitar Rp1,3 miliaran.



ANTARA