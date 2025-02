Melihat Wajah Baru Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang Bernuasa Hutan Tropis

"Konsepnya go green, menggambarkan hutan tropis di Bandara Soekarno-Hatta," kata Asst. Deputy Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, M. Holik Muardi dalam acara Visit Airport di Bandara Soekarno Hatta.

Tak hanya soal estetika, Terminal 3 juga dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih. Mulai dari sistem self check-in, self bag drop, boarding otomatis, hingga informasi penerbangan real-time yang terpampang di layar digital beresolusi tinggi.

Fasilitas self check-in dan self bag drop memungkinkan penumpang mengurus kebutuhan penerbangan secara mandiri dan lebih cepat. Untuk melengkapi beautifikasi, area check in Terminal 3 didukung implementasi teknologi melalui fasilitas self baggage drop yang memungkinkan penumpang pesawat secara mandiri dan cepat bisa memproses koper, tas atau barang bawaan tercatat guna dimasukkan ke dalam bagasi pesawat.

Spot Foto Instragammable

Bagi penumpang yang ingin bersantai sebelum penerbangan, Terminal 3 menawarkan sejumlah area duduk dengan konsep ruang terbuka yang dikelilingi tanaman hijau. Beberapa sudut dirancang instagramable, memberikan kesempatan penumpang untuk berfoto di tengah desain yang modern sekaligus natural.