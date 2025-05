Melly Goeslaw: Dulu Badan Saya seperti Bunga Citra Lestari

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi senior Melly Goeslaw tampil dalam acara Java Jazz 2015 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jumat malam, 6 Maret 2015. Melly tampil diiringi band yang juga digawangi sang suami, Anto Hoed, Potret.



‎Menurut Melly, sejak Potret berdiri 1995, baik Potret maupun dia banyak mengalami perubahan penampilan. "Dulu badan saya masih kayak Bunga Citra Lestari," canda Melly diiringi tawa para penonton.



Pelantun lagu Bunda ini mulai manggung sekitar pukul 19.30 WIB di Hall A3 Jakarta International Expo Kemayoran. ‎ Melly tampil dengan jilbab hitam. Seragam dengan sang istri, Anto mengenakan mengenakan ‎kupluk hitam bergaris putih.



Tak hanya membawakan lagu bergenre pop, Melly juga menyanyikan beberapa lagu berjenis jazz. Lagu Mungkin digubahnya menjadi bernada jazz. Melly mengatakan memang bukan pelantun musik jazz yang hebat. "Tapi banyak orang jazz yang suka karya saya," ujar Melly, diiringi tepuk tangan penonton. Lebih dari 15 lagu dibawakannya selama sekitar 1,5 jam.



Selain Potret, pada hari pertama Java Jazz 2015, musikus yang akan hadir di antaranya Glenn Fredly, Bams, Marcell, Sandhy Sondoro, Sheila on 7, Payung Teduh, Shadow Puppets & Reed Ensemble feat. Harvey Malaiholo, Dewa Budjana, Meshell Ndegeocello, Gilang Ramadhan, Dian Pramana Putra, Gregoire Maret, John Beasley, James Genus, Jef 'Tain' Watts, Shohei Yamaki. dan The Steve McQueens.



Penonton juga akan dihibur oleh penampilan Etienne Charles, Farrah Di & Jei Angklung Feat Sol Project BPJS, Rekoneko, UPH Conservatory Orchestra, Akiko, Hendrik Meurkens Samba Jazz East, Wilbert H Rimper-Clarinet Clinic, Andre Dinuth Solo Project, Ricad Hutapea, dan 3 Diva.



Ada pula Courtney Pine, IMI Project Tribute To Rinto Harahap, Aditya Elman, Pie Grande, Angel Pieters, Mary Stallings, Mus Mudjiono, Wayne Krantz/Anthony Jackson/Cliff Almond, Michael Lington, Biel Ballester Trio, The Overtunes, dan Ligro Trio.‎



FAIZ NASHRILLAH