TEMPO.CO, Jakarta - Pemain sinetron Hamish Daud memandang bahwa me time adalah cara untuk membahagiakan dirinya sendiri. Salah satu cara yang paling sering ia lakukan adalah berlibur seorang diri.



"At least sekali setahunlah nyiapin bujet buat diri sendiri travelling tanpa teman atau keluarga, because I need space,” kata Hamish Daud saat ditemui dalam Seminar Wealth Wisdom di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Agustus 2017.



Selain melancong seorang diri, Hamish Daud mengaku senang makan malan sendiri. “Aku sering dinner sendirian, that’s my holiday dan I don’t know aku senang ngomong sama chef,” ujar Hamish.



Namun ia mengatakan ingin mengurangi kebiasaan makan malam di luar sendirian lantaran sering menghabiskan uang lumayan besar. “Ujung-ujungnya setiap akhir minggu atau bulan, “Oh my God, what are you doing? Kayaknya gue bisa masak ini dengan seperempat harganya,” tuturnya.



Hamish Daud mengatakan hal ini selalu ia jadikan pelajaran. Apalagi dia selalu mencatat semua pengeluaran dan pemasukan setiap minggu maupun bulan. “Itu kekurangan aku, sih. I love to eat,” katanya.



DINI TEJA