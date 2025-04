Menang di MTV VMA 2017, Zayn Malik Beri Bocoran Album Baru?

TEMPO.CO, Jakarta - Zayn Malik berhasil menjadi salah satu pemenang ajang MTV Video Music Awards (VMA) 2017 di The Forum, California, Amerika Serikat pada Minggu, 27 Agustus 2017, waktu setempat.



Zayn Malik memenangkan penghargaan Best Collaboration untuk lagu duetnya bersama Taylor Swift, yaitu I Don't Wanna Live Forever. Mantan personel One Direction ini berhalangan hadir dalam MTV VMA 2017. Karena itu, Zayn Malik mengungkapkan rasa terima kasih lewat media sosial.



Zayn Malik mengunggah video berisi ucapan terima kasih. Video diawali dengan tulisan, "Terima kasih MTV. Terima kasih VMA. Terima kasih Taylor (Swift). Terima kasih Zquad (sebutan penggemar Zayn Malik)".



Tiba-tiba, video berubah menjadi teaser misterius. Teaser menampilkan Zayn Malik tengah duduk di depan sebuah koper. Penampilan Zayn Malik berbeda dengan rambut cepak, dan mengenakan setelan jas.



Zayn Malik kemudian membuka koper yang berada di depannya. Saat dibuka, teaser menghadirkan tulisan 'Segera'. Teaser misterius ini kemungkinan merupakan bocoran album terbaru Zayn Malik.



Teaser misterius Zayn Malik langsung membuat netizen heboh. "SAYA SUDAH SIAP," ucap netizen. "SAYA SANGAT BERSEMANGAT," timpal netizen lain. "YA TUHAN " seru netizen.



