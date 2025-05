TEMPO.CO, Tangerang - Tara Basro berhasil menyabet penghargaan Pemeran Utama Wanita Terbaik dalam Festival Film Indonesia 2015. Pemeran Sari dalam film A Copy of My Mind ini pun ingin menjadikan kemenangannya sebagai batu loncatan.



"Setelah ini, saya mau mencoba panggung, entah musikal atau teater," kata Tara setelah acara penganugerahan di Nusantara Hall, ICE, BSD City, Senin, 23 November 2015.



Tahun ini, ujar Tara, adalah tahun ketika kiprahnya di dunia akting makin berkembang. Tara mendapat peran penting dalam sejumlah film, seperti Pendekar Tongkat Emas dan Another Trip to the Moon.



Tara mengaku perannya dalam film A Copy of My Mind yang disutradarai Joko Anwar tersebut merupakan proyek yang paling ia nikmati. "Di sini saya paling bebas bereksplorasi," ujarnya.



Tara sempat ketar-ketir karena harus bersaing dengan aktris yang jauh lebih senior. Nama lain dalam daftar nominasi adalah Marsha Timothy (Nada untuk Asa), Adinia Wirasti (Kapan Kawin?), Chelsea Islan (Di Balik 98), dan Dewi Sandra (Air Mata Surga).



Selain Tara, Joko Anwar juga memenangi kategori Sutradara Terbaik. A Copy of My Mind merupakan karya teranyar Joko Anwar. Meski judulnya dalam bahasa Inggris, film ini mengangkat kehidupan kaum marginal Ibu Kota. Film ini bercerita tentang percintaan Sari dan Alek (Tara Basro dan Chicco Jeriko) yang dipertemukan karena kegemaran mereka menonton DVD bajakan.



Suatu hari, hidup Sari, pekerja salon, dan Chicco, pembuat teks terjemahan DVD bajakan, jungkir balik karena harus bersinggungan dengan kalangan elite yang busuk dan korup.



Adapun pemenang Film Terbaik adalah Siti yang disutradarai Eddie Cahyono.



MOYANG KASIH