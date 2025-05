TEMPO.CO , Jakarta: Tyas Mirasih mungkin beruntung. Ia selebriti dan memiliki paras cantik. Menjadi selebgram bukan hal yang mustahil baginya.



Selebgram adalah istilah untuk para pemilik akun Instagram yang terkenal di akun berbagi gambar tersebut. Istilah ini merujuk pada kata selebriti dan Instagram. Yang namanya terkenal, sudah pasti memiliki keuntungan. Anda bisa memperoleh banyak endorsement dari berbagai brand toko online.



Sepertinya, Tyas memanfaatkan popularitasnya tersebut. Akun Instagramnya yang diikuti 645.235 pengguna Instagram tersebut digunakannya sebagai sarana promosi.



Bintang Air Terjun Pengantin ini menerima berbagai endorsement dari berbagai produk. "Tyas Mirasih Queen of endorsement? Yup it's me!" Tyas menulis keterangan tersebut pada bio akun Instagramnya.



Namun sayang, nama Tyas juga kerap dicatut para penipu online shop. Hal tersebut terlihat saat Tyas mengunggah capture pesan dari penipu pada Selasa, 6 Oktober 2015.



"Heh penipu! Stoplah cari duit dengan cara nipu orang kayak gini! Hati-hati para online shop, sekali lagi aku tegasin! Semua nomor rekening dan alamat atas nama aku pribadi, jadi jangan sampai tertipu," ujar Tyas.



RINA ATMASARI