Mengenal Aktor Jepang Sakaguchi Kentaro yang akan Jumpa Penggemar Tur Asia

AKTOR Jepang Sakaguchi Kentaro akan tur Asia. Ia meluncurkan poster untuk fan meeting tour perdananya lewat akun Instagram dia @sakaguchikentaro. Sakaguchi Kentaro akan mengunjungi beberapa kota di negara Asia, antara lain Bangkok, Hong Kong, Kuala Lumpur, Manila, dan Seoul.

Siapa Sakaguchi Kentaro?

Sakaguchi Kentaro mengawali kariernya sebagai model di majalah Men's Non-no. Pada 2014, ia debut ke dunia akting pada 2014 melalui film Shanti Days: 365 Days, Happy Breath. Kentaro Sakaguchi lahir di Tokyo, pada 11 Juli 1991. Ia mulai aktif sebagai model sejak 2010.

Dikutip dari Byeol Korea, Kentaro Sakaguchi mencatat rekor tampil sebagai model sampul utama selama tujuh tahun berturut-turut. Namanya sempat menjadi perbincangan ketika diumumkan bahwa ia akan menjadi model untuk karakter manga Daiki Mamura, salah satu tokoh utama dalam Hirunaka no Ryusei. Belakangan diketahui bahwa Kentaro Sakaguchi menjadi inspirasi awal dari karakter Mamura itu sendiri.

Kentaro Sakaguchi memulai debut layar lebar pada 2014. Ia memerankan karakter Shun dalam film 365 Days of Shanti, Happy Breath. Setahun kemudian, ia tampil perdana di televisi melalui drama Yokokuhan: The Pain di TV Nippon, berperan sebagai Ichikawa Manabu.

Pada Agustus 2015, ia juga tampil dalam video musik lagu Yozora milik Miwa. Popularitasnya meningkat selepas membintangi film adaptasi manga Heroine Shikkaku. Kesempatan ini membuka banyak peluang, termasuk menjadi wajah dalam sejumlah iklan seperti L'air de Savon, Onitsuka Tiger, dan niko and….

Peran utama pertaman dia pada 2017. Ia main film romantis The 100th Love With You. Saat ini, Kentaro Sakaguchi berada di bawah naungan Tristone Talent Management agensi yang juga menaungi aktor Shun Oguri, Gou Ayano, Shintaro Mamiya, dan Shono Hayama.

Filmografi

Signal The Movie | Gekijoban Signal: Choki Mikaiketsu Jiken Sosahan (2021) – Kento Saegusa

Mask Ward | Kamen Byoto (2020) – Shugo Hayami

The House Where The Mermaid Sleeps | Ningyo no Nemuru Ie (2018) – Yuya Hoshino

Color Me True | Konya, Romance Gekijo de (2018) – Kenji

Narratage (2017) – Reiji Ono

Golden Orchestra | Oke Rojin (2016) – Sakashita-kun

The 100th Love with You | Kimi to 100 Kaime no Koi (2017) – Riku Hasegawa

The Kodai Family | Kodaike no Hitobito (2016) – Kohei Kishimoto

64: Part 2 | 64 Rokuyon Kohen (2016) – Teshima

64: Part 1 | 64 Rokuyon Zenpen (2016) – Teshima

The Inerasable | Zange: Sunde wa Ikenai Heya (2016) – Tetsuo Misawa

My Love Story!! | Ore Monogatari!! (2015) – Makoto Sunakawa

No Longer Heroine | Heroine Shikkaku (2015) – Kosuke Hiromitsu

At Home (2015) – Jun Moriyama

Our Little Sister | Umimachi Diary (2015) – Tomoaki Fujii (Yoshino’s boyfriend)

Prophecy | Yokokuhan (2015) – Manabu Ichikawa

Her Granddaughter | Otoko no Isshou (2015) – Shinobu Dozono

Shanti Days 365 Days, Happy Breath | Shanti Deizu 365 Nichi, Shiawasena Kokyu (2014) – Shun

Serial Drama

And, Live | Soshite, Ikiru (WOWOW/2019) – Kiyotaka Shimizu

Innocence, Fight Against False Charges | Innocence: Enzai Bengoshi (NTV/2019) – Taku Kurokawa

Signal | Shigunaru: Choki Mikaiketsu Jiken Sosahan (Fuji TV-KTV/2018) – Kento Saegusa

Dr. Storks | Kounodori (TBS/2017) – Ryo Shirakawa

I’m Sorry, I Love You | Gomen, Aishiteru (TBS/2017) – Satoru Hyuga

Tokyo Tarareba Girls | Tokyo Tarareba Musume (NTV/2017) – Key

Toto Nee-chan: Fatherly Sister | Toto Nee-chan (NHK/2016) – Takezo Hoshino

Sleepeeer Hit! | Juhan Shuttai! (TBS/2016) – Jun Koizumi

Love That Makes You Cry | Itsuka Kono Koi wo Omoidashite Kitto Naite Shimau (Fuji TV/2016) – Haruta Nakajo

Dr. Storks | Kounodori (TBS/2015) – Ryo Shirakawa

Yokokuhan: The Pain (WOWOW/2015) – (ep. 4-5)

Film Televisi

Signal SP (Fuji TV-KTV/2021) – Kento Saegusa

Teacher Gappa | Gappa Sensei (NTV/2016) – Ryuji Saeki

Mohouhan (TV Tokyo/2016) – Koichi Amikawa (Peace)

