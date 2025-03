Mengenal Baekho: Mantan Anggota Nu'Est yang akan Hengkang dari Pledis Entertainment

Pada 2017, Baekho mengikuti program Produce 101 musim kedua dan meraih peringkat ke-13. Meskipun tidak masuk dalam final line up Wanna One, ia tetap mendapat popularitas dari para penggemar.

Baekho juga aktif dalam berbagai proyek lain. Ia pernah menjadi direktur vokal untuk album debut Pristin menulis lagu untuk fromis_9 (DKDK) dan Produce 48 (We Together). Pada 12 Oktober 2022, Baekho memulai debutnya sebagai solois dengan mini album Absolute Zero dan lagu utama No Rules.