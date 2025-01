Mengenal Cape Town yang Dinobatkan sebagai Kota Terbaik di Dunia 2025 versi Majalah Time Out

TEMPO.CO, Jakarta - Cape Town ibu kota legislatif Afrika Selatan dinobatkan sebagai kota terbaik di dunia pada 2025 oleh majalah Time Out. Posisi ini menanjak dari peringkat kedua pada 2024. Time Out, media dan hospitality global, mengumumkan daftar "Kota-Kota Terbaik di Dunia" (Best Cities in the World) tahunannya, mengaitkan peringkat yang diraih Cape Town dengan keindahan, kebahagiaan secara keseluruhan, dan ragam kuliner.