Mengenal Dahyun dan Perannya dalam You Are The Apple Of My Eye

TEMPO.CO, Jakarta - Dahyun Twice dan Jung Jin Young pemeran utama dalam adaptasi Korea dari film Taiwan You Are The Apple Of My Eye. Film yang bercerita tentang kisah cinta dua remaja ini pertama kali dirilis pada 2011.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

You Are The Apple Of My Eye menjadi lanjutan kariernya dalam dunia akting. Sebelum bergabung dalam proyek ini, ia telah dikonfirmasi akan melakukan debut akting di film fitur independen Sprint. Film tersebut bertema olahraga dan mengisahkan perjuangan atlet lari Korea Selatan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mengenal Dahyun Twice

Nama aslinya Kim Dahyun, ia lahir di Seongnam, Gyeonggi-do, pada 28 Mei 1998. Sebelum debut sebagai anggota Twice, ia sudah lebih dulu dikenal publik setelah video tarian yang disebut Eagle Dance menjadi viral di YouTube pada 2011.

Dahyun awalnya bercita-cita menjadi guru piano, tetapi bergabung dengan JYP Entertainment pada 2012. Setelah tiga tahun menjalani masa pelatihan, ia mengikuti acara survival Sixteen dan berhasil debut sebagai anggota Twice pada 20 Oktober 2015. Bersama delapan anggota lainnya Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Chaeyoung, dan Tzuyu. Mereka merilis album pertama bertajuk The Story Begins dengan lagu utama Like Ooh-Aah.

Selama berkarier, Dahyun juga menulis lagu untuk Twice. Beberapa karyanya antara lain Blame It On Me dan Crazy Stupid Love (2023), Gone (2022), 21:29 (2019). Ia juga sering tampil di berbagai acara hiburan Korea, seperti Running Man, Idol Star Athletic Championship, dan KBS Music Festival 2018.

Peran dalam Film You Are The Apple Of My Eye

Versi aslinya film Taiwan menceritakan perjalanan cinta remaja antara Ko Ching Teng yang diperankan oleh Chen Tung Ko dan Shen Chia Yi yang diperankan oleh Michelle Chen dari masa sekolah hingga 15 tahun kemudian.

Dalam adaptasi Korea ini, Jung Jin Young berperan sebagai Jin Woo, remaja yang suka bermain-main namun menjadi dewasa setelah merasakan manis dan pahit cinta pertama. Kim Dahyun memerankan Seon Ah, sosok pemalu namun memiliki kepribadian yang kuat dan tegas. “Jin Woo, yang suka bersenang-senang. Seon Ah, pemalu tapi tegas,” keterangan Studio Take dalam keterangannya. Cerita film ini berpusat pada Koo Jin Woo, siswa SMA yang masih mencari jati diri. Bersama teman-temannya, Jin Woo akan menghadapi berbagai tantangan masa remaja di sekolah. Mereka memiliki minat dan ketertarikan masing-masing. Tetapi, ada satu hal yang menyatukan mereka, yakni Oh Seon Ah. Di sekolah itu, banyak yang mengagumi Oh Seon Ah, siswi teladan yang memiliki kepribadian memikat dan menawan. Citra Oh Seon Ah ini membuatnya tampak sulit dijangkau, sekalipun oleh Jin Woo dan teman-temannya yang berada di kelas yang sama. Oh Seon Ah dan Jin Woo berlainan dalam segala hal, termasuk nilai akademis dan kepribadian. Andika Dwi, Raden Putri Alpadillah Ginanjar turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini