Mengenal Martin Sheen yang Dipilih James Cameron untuk Narator Ghosts of Hiroshima

SUTRADARA James Cameron memperluas proyek adaptasi novel Ghosts of Hiroshima karya Charles Pellegrino. Cameron menggandeng peraih Emmy, Martin Sheen sebagai narator versi buku audionya. "Martin Sheen adalah pilihan ideal saya untuk membacakan buku ini dalam format audio. Narasi sulih suaranya di Apocalypse Now masih membekas bagi saya, dan untuk tema yang gelap ini, ia akan memberikannya kesungguhan dan sisi kemanusiaan yang dibutuhkan," kata Cameron, dikutip dari Deadline, Sabtu, 3 Mei 2025.

Tentang Martin Sheen

Dikutip dari Britannica, Martin Sheen lahir di Dayton, Ohio, pada 3 Agustus 1940. Ia aktor Amerika yang dikenal lewat perannya sebagai Kapten Benjamin L. Willard dalam film Apocalypse Now (1979). Ia juga merupakan ayah dari aktor Charlie Sheen, Emilio Estevez, Ramon Estevez, dan Renée Estevez.

Setelah lulus SMA, Sheen pindah ke New York City untuk mengejar karier akting dan mengikuti audisi. Pada 1961, ia memulai debut panggungnya di New York dalam drama The Connection yang juga sempat dipentaskan di London. Peran televisi pertaman dia pada 1963 bersama George C. Scott dalam serial East Side-West Side. Setahun kemudian, ia debut di Broadway lewat Never Live Over a Pretzel Factory. Pada tahun yang sama tampil dalam drama The Subject Was Roses yang membawanya masuk nominasi Tony Award.

Pada 1970, Martin Sheen tampil sebagai kopilot Dobbs dalam adaptasi film Catch-22, novel satire perang karya Joseph Heller. Pada 1973 lewat film Badlands garapan Terrence Malick, ia memerankan pembunuh yang buron.

Peran paling ikonis Sheen dalam Apocalypse Now karya Francis Ford Coppola yang terinspirasi dari Heart of Darkness karya Joseph Conrad. Sheen menggantikan Harvey Keitel pada menit-menit terakhir untuk memerankan Kapten Benjamin L. Willard yang ditugaskan memburu Kolonel Kurtz anggota Baret Hijau yang membelot dan membentuk pasukan pemberontak di Kamboja.

Setelah Apocalypse Now, Martin Sheen membintangi berbagai film. Ia tampil sebagai jurnalis Vince Walker dalam Gandhi (1982), A.J. MacInerney, Kepala Staf Gedung Putih di The American President (1995), jaksa wilayah Roger Strong dalam Catch Me If You Can (2002), dan Kapten Polisi Oliver Queenan di The Departed (2006) karya Martin Scorsese.

Sheen juga beberapa kali berakting bersama keluarganya. Ia bermain dengan putranya, Charlie Sheen dalam Wall Street (1987). Ia kembali terlibat dalam proyek keluarga saat tampil di Bobby (2006), film biografi tentang pembunuhan Senator Robert F. Kennedy yang ditulis dan disutradarai oleh putranya, Emilio Estevez.

Pada 1999, sutradara Aaron Sorkin memilih Martin Sheen untuk memerankan Presiden Josiah Bartlet dalam serial politik The West Wing. Sheen juga dikenal lewat perannya sebagai Robert Hanson, mantan suami Grace Hanson dalam serial komedi Grace and Frankie yang tayang pada 2015 hingga 2022.

Sheen pernah meraih berbagai penghargaan. Ia memenangkan Primetime Emmy Award pada 1994 sebagai Aktor Tamu Terbaik di serial komedi Murphy Brown, dan Daytime Emmy Award untuk akting (1981) dan penyutradaraan (1986).

Pilihan Editor: Menanti Kejutan di Avatar 3, James Cameron Beberkan Detail Terbaru