Mengenang Barbie Hsu: Riwayat Karier Pemeran San Chai Meteor Garden hingga Penghargaan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemeran drama Taiwan populer Meteor Garden Barbie Hsu meninggal akibat pneumonia. Ia meninggal pada Minggu, 2 Januari 2025, usia 48 tahun. Semasa kariernya sebagai aktris, Hsu populer dikenal sebagai pemeran San Chai Meteor Garden. Dikutip dari LA Times, Barbie Hsu sempat flu saat mengunjungi Jepang bersama keluarganya selama liburan Imlek.

Adik perempuan Hsu, Dee Hsu mengatakan pneumonia yang dialami kakaknya merupakan komplikasi. "Saya bersyukur bahwa dalam kehidupan ini bisa menjadi saudara perempuannya, saling menjaga dan menjadi teman. Saya akan selalu berterima kasih padanya dan merindukannya!" kata Dee Hsu dalam sebuah pernyataan pada Senin, 3 Februari 2025. Karier Barbie Hsu

Hsu masuk industri hiburan saat remaja ketika ia membentuk grup musik pop bernama SOS bersama saudaranya Dee Hsu, yang dikenal sebagai Xiao S atau Small S atau SOS (Sisters of Shu) pada 1994. Nama duo kakak beradik itu diubah menjadi ASOS (A Sisters of Shu) karena masalah kontrak. Grup duo ini mendapat popularitas dari lagu Ten Minutes of Love. Pada 2001, mereka merilis album kedelapan sekaligus terakhir, yakni Perverted Girls.

Pada 1995, Barbie Hsu mulai menjajal karier sebagai pembawa acara program televisi. Ia masuk mulai berakting dalam serial televisi pada 1998. Ketenarannya sebagai aktris ketika mendapat peran utama sebagai Shan Cai dalam drama Taiwan Meteor Garden pada 2001. Meteor Garden membawa nama Barbie Hsu ke banyak negara di Asia. Kala itu namanya sangat terkenal di Indonesia bersama bintang F4. Film dan Drama yang Dibintangi Barbie Hsu

Dikutip dari Asian Wiki, beberapa serial televisi yang pernah dibintangi Hsu di antaranya The Monkey King: Quest for the Sutra (2022), A Chinese Ghost Story (2003), Say Yes Enterprise (2004), Mars (2004), Phantom Lover (2005), Corner with Love (2007), dan Summer of Bubbles (2009).

Hsu bermain film layar lebar yang pernah dibintanginya antara lain The Ghost Inside (2005), Silk (2006), Connected (2008), Kung Fu Chef (2008), My So Called Love (2008), On His Majesty’s Secret Service (2009), Future C-Cops (2010), Hot Summer Days (2010), Reign of Assassins (2010), Adventure of The King (2010), Motorway (2011), dan My Kingdom (2011). Dikutip dari My Drama List.com, Hsu pensiun dari pekerjaannya sejak 2012 setelah pernikahannya. Penghargaan Barbie Hsu

Barbie Hsu telah meraih sejumlah penghargaan bergengsi, yaitu The 14th Chinese Language Ranking Awards Ceremony pada 2010, Asian Influence Awards-Best Film Actress Award pada 2010, dan Golden Lotus Award for Best Actress di Festival Film Internasional Macau keempat pada 2012. Hsu juga masuk dalam daftar The 100 Most Beautiful Faces of 2012 versi situs Amerika TC Candler.