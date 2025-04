TEMPO.CO, Jakarta - Aksi Demian Aditya di tayangan perdana America's Got Talent, Selasa 30 Mei 2017 mengguncang penonton acara tersebut. Banyak netzen yang takjub dengan aksi menegangkan yang ia lakukan. Dalam akun Twitternya netizen mengungkapkan pujian dan komentarnya.



"I....am so amazed at what you just did. You're incredible. Hope you win it all!!" tulis Kelly.



"dude u are awesome. just blew my mind on the AGT premiere. BLEW MY MIND," tulis akun Ariel Elaine.



"Another new and unique performance. That was great and had an excellent and unexpected ending! #AGT," tulis akun Jeff Tuttle.



Semua komentar itu dijawab Demian dengan ucapan terima kasih.



Para juri Simon Cowell, Heidi Klum, Mel B dan Howie Mandel terlihat takjub sedangkan para penonton merinding melihat detik-detik Demian melakukan aksinya.



Malam itu, Demian masuk dalam sebuah kotak berisi 408 kilogram pasir.

Pasir itu menetes sedikit demi sedikit hingga akhirnya Demian terkubur di dalamnya. Tangannya diborgol juga lehernya. Suami Sara Wijayanto itu punya waktu dua menit untuk bisa kabur sebelum akhirnya terkurung dalam kotak berisi pasir.



Dua menit berlalu dan penonton menahan napas tak percaya karena Demian sepertinya gagal memberikan yang terbaik. Pasir jatuh memenuhi tubuh Demian. Tak lama, dua pria datang dan salah satunya memecahkan kaca agar Demian lolos.



"Apakah ada masalah?" kata Howie Mendel.



Ternyata pria yang memecahkan kaca itu Demian Aditya sendiri. Seluruh penonton bertepuk tangan. Para juri tertawa, sedangkan Simon Cowel tersenyum sambil menujukkan jarinya ke arah Demian.



ALIA F