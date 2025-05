Mengintip Lokasi Pernikahan Luna Maya - Maxime Bouttier di Ubud

Selain itu, aksen budaya Bali juga dapat dirasakan, seperti ukiran kayu khas Bali di beberapa furnitur, dekorasi dari tekstil dan anyaman lokal, dan penggunaan batu alam. Bahkan, di beberapa vila terdapat altar kecil sebagai tempat untuk meditasi dan kontemplasi bagi pengunjung.

Resor Taraf Internasional

Seperti dilansir dari Whats New Indonesia, COMO Shambhala Estate sering kali meraih penghargaan dalam kategori tertentu. Misal, pada tahun 2022 resor ini meraih beberapa nominasi penghargaan, seperti Best Wellness Hotel – Asia Pacific dalam Travel Weekly Asia Readers’ Choice Awards. Di tahun yang sama, COMO Shambhala Estate juga meraih penghargaan Indonesia’s Best Wellness Retreat dan Bali’s Best Wellness Retreat dalam World Spa Awards.