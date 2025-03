Mengintip Lokasi Syuting Lisa Blackpink untuk The White Lotus Musim Ke-3

TEMPO.CO , Jakarta - Thailand kembali mencuri perhatian dunia sebagai destinasi eksotis untuk serial hit The White Lotus musim ketiga yang saat ini tayang di platform streaming MAX. Setelah menghadirkan pemandangan Hawaii di musim pertama dan kemegahan Sisilia di musim kedua, kini The White Lotus membawa penontonnya ke lanskap tropis Thailand, dengan latar yang menggambarkan kemewahan dan budaya khas Negeri Gajah Putih.Salah satu daya tarik terbesar dari musim ini adalah debut Lisa Blackpink dalam dunia akting sebagai Mook, seorang health advisor di White Lotus Thailand.

Anantara Mai Khao Phuket Villas menjadi latar untuk beberapa adegan dalam serial ini, termasuk The Wellness Sanctuary, spa, dan kamar mewah yang ditempati oleh salah satu karakter utama, Belinda. Terletak di pesisir pantai Mai Khao di Phuket yang masih alami, resort ini menghadirkan perpaduan sempurna antara privasi dan ketenangan. Dengan 183 vila eksklusif dan fasilitas kelas dunia, tidak heran jika tempat ini menjadi pilihan sempurna untuk menggambarkan kemewahan The White Lotus.

Bagi Anda yang ingin merasakan pengalaman ala The White Lotus, Anantara menawarkan paket eksklusif The Lotus Awakening Escape. Paket ini menghadirkan pengalaman menginap selama empat malam di tiga resort Anantara yang menjadi latar syuting The White Lotus musim ketiga. Dengan harga paket mulai dari 60 ribu Baht atau sekitar Rp 29 jutaan Anda bisa menikmati beragam aktivitas yang ditawarkan oleh paket The Lotus Awakening Escape.