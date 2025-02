Mengintip Lokasi Syuting Zero Day di New York dan Washington DC

TEMPO.CO, Jakarta - Zero Day, serial thriller politik Netflix yang mengisahkan mantan presiden yang sakit secara mental, George Mullen yang diperankan Robert De Niro. Mullen harus kembali bertugas memimpin komisi Zero Day untuk menyelidiki serangan siber yang melumpuhkan serta menargetkan sistem transportasi Amerika Serikat hingga menewaskan lebih dari 3 ribu orang. Setelah setiap bagian teknologi di Amerika Serikat dimatikan selama semenit, ribuan orang meninggal, pesawat jatuh dari langit, kereta bertabrakan, dan mobil saling menghantam

Mullen ditarik dari masa pensiunnya untuk menemukan dalang di balik peristiwa tersebut, ia diberi akses ke teknologi beserta kebebasan untuk melanggar sipil. Namun, saat dirinya mendalami pencarian, Mullen menemukan jaringan kebohongan penuh konspirasi. Series ini dibuat oleh produser Eric Newman bersama jurnalis kawakan Noah Oppenheim dan Michael S. Schmidt, yang mencetuskan ide tersebut pada 2021.

Zero Day diperankan oleh Robert De Niro, Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen, Connie Britton, Angela Bassett, serta artis lainnya. Serial ini diluncurkan pada pada 20 Februari 2025 sebanyak enam episode sekaligus. Menurut Time Out, serial tersebut mirip The Parallax View dan The Manchurian Candidate karena persamaan genre thriller politik bertempo cepat. Selain cerita dan pemerannya, pemilihan lokasi syuting memainkan peran penting.

Zero Day. (Jojo Whilden/NETFLIX) Lokasi syuting Zero Day Berlatar utama di New York dan Washington DC, Netflix memastikan bahwa Zero Day seolah ada. Serial ini melakukan syuting di sejumlah lokasi nyata yang dapat dikunjungi, mulai dari Manhattan, Brooklyn, New York, hingga Washington DC. Di Manhattan, Pusat Leon Lowenstein Lincoln Center di Upper West diubah menjadi markas CIA. Sementara itu, restoran legendaris Eleven Madison Park digunakan untuk pertemuan antara tangan kanan George yang terpercaya, Roger Carlson (Jesse Plemons) dan Robert Lyndon (Clark Gregg).

Produksi juga dilakukan di Wall Street saat George kembali ke kesadaran publik setelah menenangkan sejumlah orang yang ketakutan saat serangan siber. Lokasi lainnya diambil di beberapa tempat, termasuk Perpustakaan Umum New York, kampus Universitas Fordham, North Cove Marina, Pengadilan Daerah New York di Foley Square, dan Helipad Wall Street.

Kemudian, di Brooklyn, Terminal Marinir Red Hook dijadikan tempat utama menjelang episode kedua, saat salah satu tersangka berusaha melarikan diri dari agen komisi dan seorang pembunuh berusaha membungkamnya. Steiner Studios yang terletak di lingkungan Brooklyn Navy Yard merupakan kompleks studio produksi terbesar di Amerika. Studio tersebut dibuat menjadi markas besar komisi Zero Day beserta teknologi pengawasan canggihnya.

Zero Day (Netflix)

Ketika Zero Day dimulai, Mullen sudah lama pensiun serta berencana mengubah catatannya menjadi memoar. Ia tinggal di Hudson, New York, jauh dari keramaian Manhattan, tapi memiliki akses cepat ke kota saat dibutuhkan. Untuk memfilmkan rumah besar George dan istrinya Sheila (Joan Allen), produksi dilakukan di kawasan pribadi di Sleepy Hollow, New York.

Selanjutnya, pengambilan gambar diambil di Hilltop Hanover Farm, York town, lokasi para petugas mencari keberadaan peretas. Nyack Fresh Market ikut muncul dalam layar, begitu pula YMCA Nyack beserta tempat binatu kota. Lalu, beberapa adegan direkam di ibu kota Amerika Sertikat, termasuk di luar Gedung Putih dan gedung DPR Amerika Serikat. Tidak hanya itu, syuting juga dilakukan di jalan yang melewati Jembatan Memorial Arlington, ini membuat berbagai penutupan jalan di seluruh kota selama beberapa hari di pertengahan Juni 2024.

NIA NUR FADILLAH | TIME OUT | USA TODAY