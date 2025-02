Mengulik Kota Iksan Tempat Kelahiran Dino SEVENTEEN

Seperti dilansir dari Korea.net, pada 4 Februari 2025, Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan menerapkan Iksan dan Gyeongju sebagai kota ramah hewan peliharaan untuk pariwisata tahun 2025. Saat ini sedang dibangun taman hewan peliharaan yang berpusat di sekitar Wanggung (Royal Palace) Jewelry Theme Park, yang bertema "The More You Enjoy, the Happier You Get: Pet Healing Tourism City."