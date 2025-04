Menikmati Jazz di Pantai Dalam Senggigi Sunset Jazz 2017, Gratis

TEMPO.CO, Jakarta - Senggigi, Lombok Barat bisa menjadi salah satu tujuan destinasi Anda pada pertengahan September mendatang. Destinasi wisata dengan keindahan alam dan suasana nyaman ini bisa menjadi pilihan Anda menikmati alunan musik jazz.



Senggigi akan kembali menggelar pertunjukan musik Jazz dengan tema "Senggigi Sunset Jazz 2017”. Sebuah seni pertunjukan musik jazz dari berbagai ragam sub genre Jazz, menampilkan sederet musisi dan penyanyi baik dari dalam negeri maupun mancanegara.



Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid mengatakan konsep Senggigi Sunset Jazz 2017 dipilih karena musik jazz dan tenggelamnya matahari adalah sebuah perpaduan harmoni antara alam, manusia dan musik. “Ketiga unsur tersebut adalah suatu jalinan yang tidak terpisah, ia adalah simbol harmonisasi dalam kehidupan", kata Fauzan dalam keterangan pers yang diterima Tempo Senin 11 September 2017. Baca: Parade 100 Perahu Nelayan Meriahkan Festival Pesona Senggigi



Kegiatan Senggigi Sunset Jazz 2017 akan berlangsung selama dua hari di Pantai Senggigi atau area pantai Hotel Kila Senggigi pada 22 dan 23 September 2017. Seperti tahun sebelumnya, pertunjukan musik Jazz ini akan dimeriahkan oleh berbagai musisi-musisi jazz. Nama-nama musisi Jazz Nasional seperti Tohpati Bertiga, Indro Hardjodikoro, Syaharani & Queenfireworks, Yura Yunita, Tesla Manaf, Bonita and the Hus Band, Fusion Stuff, Ricad Hutapea, dan DUADRUM akan siap menghibur penonton.



Tidak hanya itu, musisi Jazz kelas Internasional seperti LINE (Jepang), Norma Jean (Amerika) dan Cellomano (Venezuela) dipastikan juga akan tampil. Senggigi Sunset Jazz 2017 pun akan dimeriahkan dengan adanya penampilan musisi lokal seperti Toni Moersaid Keroncong, Ethnic Sasak.



Indro Hardjodikoro salah satu pengisi acara menyampaikan antusiasnya dalam acara ini "Lombok lokasinya unik karena bisa menikmati jazz sambil melihat sunset di pinggir pantai, bakat musisi di sini juga luar biasa,” katanya. Baca: Kolaborasi Tulus-Glenn Fredly, Cerita Dibully Gajah Semut



Senada dengan Indro, penyanyi Bonita pun sangat antusias. Bonita menilai Senggigi Sunset Jazz Festival bukan hanya 'pesta' jazz dan musik dunia, tapi bisa menjadi juga menjadi momen kebersamaan antara warga global dan warga lokal. “Alamnya indah, warganya rukun, makanannya enak. Apalagi yang perlu dicari", ujarnya.



Senggigi Sunset Jazz yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bekerja sama dengan ArchiSS dan Jazz & World Music Festival. Kegiatan ini pun gratis dan terbuka untuk umum. Masyarakat tinggal datang dan menikmati alunan musik jazz sambil menikmati pemandangan merah langit saat tenggelamnya matahari.



MITRA TARIGAN