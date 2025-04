Menjelekkan Ayahnya Dibuku, Kim Kardashian: Caitlyn Jenner Bohong

TEMPO.CO, Los Angeles - Hubungan harmonis antara The Kardashian dengan ayah tirinya, Bruce Jenner yang kini berganti nama menjadi Caitlyn menjadi memanas. Ini bermula ketika Caitlyn merilis buku memoarnya Secrets of My Life.



Hubungan yang memanas tersebut bisa terlihat di dalam sebuah klip promosi untuk musim terbaru 'Keeping Up with the Kardashians' mendatang. Kim Kardashian menyebut bahwa Caitlyn telah berbohong tentang almarhum ayahnya Robert Kardashian di dalam bukunya.



Dalam klip yang ditayangkan tersebut, Kim Kardashian sedang berbicara dengan saudara perempuannya Khloe dan Kourtney Kardashian tentang sebuah email yang dia dapatkan mengenai buku tersebut.



"Dikatakan dalam buku Caitlyn," Robert Kardashian tahu OJ Simpson bersalah, namun tetap bergabung dengan tim pembela. Robert memberitahu Caitlyn secara rahasia setelah persidangan pembunuhan OJ bahwa dia yakin temannya bersalah."



Dan ketika kedua adiknya shock mengetahui hal itu, Kim melanjutkan, "Ayah sangat percaya padanya. Sangat aneh ketika Caitlyn datang dan memberi saya buku itu. Lalu kemudian dia telepon dan berkata, "Nah, versi terakhir memiliki beberapa hal di dalamnya, tapi jangan khawatir, ini tidak ada tentang dirimu. ' Jadi, dia berbohong kepada saya, dia menulis ini tentang saya, jika ini tentang ayah kami."



Kim merasa selama ini selalu membantu Caitlyn, tapi dia kecewa dengan yang dilakukan ayah tirinya itu. "Tapi dia pembohong, dia bukan orang baik."



Berbicara kepada kamera bersama Khloe, 33, setelah kejadian tersebut, Kim mengakui bahwa dia sangat melindungi almarhum ayahnya. "Hubungan saya dengan Caitlyn tegang, saya hanya berusaha untuk bersikap hormat, tapi jika Anda berbicara tentang ayah saya, I will cut you."



FF| ALIA