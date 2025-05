Menyambangi Rumah Koala di Brisbane

TEMPO.CO, Jakarta - Jika Anda mengunjungi Brisbane, Queensland, Australia, singgah ke Lone Pine Koala Sanctuary pantas menjadi satu agenda wajib. Bukan apa-apa, di tempat itu, Anda tidak hanya bisa melihat koala dari dekat, tapi juga memeluknya. Negara-negara bagian lain telah melarang masyarakat umum memegang hewan endemik Australia tersebut.



Dibangun keluarga Clarkson pada 1927, awalnya Lone Pine hanya memiliki sepasang koala, Jack dan Jill. “Sekarang jadi 130 ekor,” ujar Allyson Bush, petugas di sana, seperti ditulis Koran Tempo Minggu, 30 Agustus 2015. Mereka tersebar di 18 hektare di hutan kota di tepi Sungai Brisbane. Jaringan media Amerika Serikat, AOL, memasukkannya dalam “Sepuluh Kebun Binatang Terbaik Dunia”, dan Guinness Book of World Records mendapuknya sebagai penangkaran koala pertama dan terbesar dunia.



Bush mengatakan pesona Lone Pine mulai mendunia pada Perang Dunia II, saat banyak warga Amerika Serikat, termasuk istri Jenderal Douglas MacArthur, mengunjunginya. Ibu Negara Iriana Joko Widodo tidak ketinggalan. Bersama istri pemimpin dunia yang hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Brisbane, dia memeluk dan berfoto bersama koala, November tahun lalu.



Koala memang menjadi magnet kuat bagi banyak orang. Mamalia berkantong asal pesisir timur Australia ini makin sulit ditemui di alam bebas karena habitatnya tergerus permukiman, perkebunan, dan peternakan. Jadi, kesempatan menemuinya bisa dibilang hanya di kebun binatang seperti ini.



Itu pun mesti di waktu yang tepat. Herbivora arboreal--menghabiskan hidupnya di pohon—ini tidur 18-20 jam sehari. Ada pula yang sampai 22 jam. Saat Tempo memasuki Lone Pine, waktu itu pukul 10.00 dan matahari sudah tinggi, semua penghuni penangkaran tersebut masih terlelap. “Tidak ada waktu pasti, terserah mereka mau bangun jam berapa,” ujar Bush.



Tidur panjang itu tidak lepas dari pola makan koala. Makanan pokok mereka adalah daun eukaliptus, yang minim nutrisi dan beracun. Maka mereka butuh metabolisme lambat untuk mencerna makanan sekaligus menghemat energi. “Ada yang bilang koala teler sepanjang hari, ha-ha-ha....,” ujar Bush.



Dengan tambahan Aus$ 18 atau sekitar Rp 180 ribu—di luar tiket masuk Rp 350 ribu—Anda bisa memeluk dan berfoto bersama koala. Harga itu termasuk foto cetak berukuran 21 x 15 sentimeter.



Dengan bayaran segitu pun, kita masih harus sabar menunggu. Bukan antre, melainkan menunggu ada koala terjaga—dipilih di antara yang terlatih untuk berinteraksi dengan manusia. “Mohon kesabarannya,” ujar seorang petugas dengan kamera DSLR.



Sembari menunggu, kami melongok kandang-kandang di taman tersebut. Penghuninya kebanyakan hewan asli Australia, seperti dingo dan tasmanian devil. Sekitar 20 menit kemudian, barulah bintang itu datang. Namanya Koba, koala jantan berusia 6 tahun. Matanya sayu, tampaknya ia masih mengantuk. Semua gerakannya lambat, bahkan saat menoleh untuk mencium bau daun eukaliptus kesukaannya. Petugas meminta saya menguatkan kedua tangan untuk menyambutnya. “Sebab, dia cukup berat, sekitar 7 kilogram,” ujarnya.



Di samping anak sendiri, mungkin Koba adalah makhluk paling menggemaskan yang pernah ada di dekapan saya. Rasa hati ingin membawanya pulang. Tapi gendongan Rp 180 ribu ternyata hanya berlangsung sekitar 20 detik. Belum puas kita memeluknya, petugas sudah menarik Koba.



Maklum, regulasi Negara Bagian Queensland hanya mengizinkan satu koala digendong maksimal 30 menit per hari. Saban hari ketiga, mereka harus mendapat libur. Hal ini untuk memastikan mereka mendapat istirahat yang cukup. Aturan ini terhitung longgar, karena negara bagian lain, New South Wales dan Victoria, telah melarang penggendongan koala.



Saat Anda masih ingin bercanda dengan koala, kanguru bisa menjadi pelipur lara. Ada lebih dari 60 kanguru, juga wallaby, yang berkeliaran bebas di tanah lapang di sana—tempat yang tepat untuk menikmati matahari Australia di suhu adem, sekitar 25 derajat Celsius. Dengan membeli sekantong makanan mereka, berupa pelet seharga Rp 20 ribu, Anda bisa memberi makan dan mengelus mereka. Kali ini, tidak dibatasi waktu.



