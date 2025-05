Menyusuri Pecinan di Bandung, Ada Kopi sampai Baba Kuya

TEMPO.CO- Bandung- Bersama komunitas Aleut dan Best Western Hotel Bandung, kami menapaki satu persatu batas Pecinan sambil berjalan beriringan dengan Ako dan Amoi Bandung. Ako dan Amoi adalah sebutan bagi mojang jajaka dari etnis Tionghoa yang ada di Bandung.



Perjalanan dimulai dari pusat kota atau alun-alun. Warung Kopi Purnama, yang berlokasi di Alkateri di Jalan Asia Afrika Bandung, ini adalah lokasi pertama yang kami kunjungi. Warung ini sudah berdiri sejak 1930, didirikan oleh Yong A Thong seorang etnis Tionghoa asal Medan yang hijrah ke Bandung dan memperkenalkan kopi Tiam di kawasan tersebut.



Buka mulai pukul 07.00 sampai 22.00 WIB, Warung Kopi Purnama menyajikan banyak menu makanan dan minuman untuk sarapan atau bersantai. Semua bisa dinikmati sambil merasakan suasana homey khas Tionghoa. Saat ini usaha Warung Kopi Purnama dikelola oleh generasi ke-4.



Baca juga: Rayakan Imlek? Sambangi 5 Tempat Makan Istimewa Ini



Selanjutnya ke kawasan Bancey mengunjungi Pabrik Kopi Aroma. Sepintas bangunan yang terlihat sudah cukup tua, ini tidak seperti pabrik atau coffee shop pada umumnya. Namun jika melewati jalan tersebut, aroma kopi yang kuat akan langsung membuat Anda mencari asal aroma tersebut. Berdiri sejak 1930 oleh Tan How Sian, kini usaha kopinya sangat terkenal dan banyak dicari masyarakat.



Buka sejak pukul 08.00, pabrik dan toko kopi yang kini dikelola oleh generasi kedua yaitu Widyapratama, selalu ramai pengunjung, bahkan jika ingin membeli kopi atau biji kopinya, Anda harus rela antre berjam-jam. Atau datanglah lebih awal. Salah satu pembeli setianya adalah Nany (52) ia rela menunggu di depan toko yang belum buka agar tidak harus mengantre lama.



"Suami, anak juga tamu suka sama kopi yang saya beli di sini jadi saya selalu datang awal sebelum toko buka ya buat beli kopi, kalo sudah siang antreannya bisa panjang sampai ke jalan," ujar Nany, Ketika ditemui di jalan Banceuy, Selasa 24 Januari 2017.



Pecinan Lama, jalan ini berada tepat di samping jalan Banceuy dan mengarah langsung menuju Pasar Baru, di lokasi ini Anda bisa melihat salah satu bangunan lama khas Tionghoa yang masih berdiri.



Selanjutnya: Menyusuri Pasar Baru dan Baba Kuya





Tujuan kami berikutnya adalah Pasar Baru. Lokasi ini merupakan kawasan dagang para saudagar kaya asal Sunda, Jawa, Palembang, India dan Arab.



Pada 1884 pemerintah membangun Pasar Baru yang sebelumnya berlokasi di jalan Kepatihan dan bernama Pasar Ciguriang pada 1812, namun karena terjadi kebakaran hebat maka pasar Ciguriang tersebut dipindah ke lokasi Pasar Baru berada sekarang.



Baca juga: Imlek di Hotel, Ada Angpao dan Pohon Keberuntungan



Di kitaran Pasar baru ini, Anda bisa mendatangi Baba Kuya. Toko ini tak asing bagi pengguna obat herbal atau jamu tradisional. Berlokasi di jalan Pasar Barat no 44 atau tepatnya di samping belakang Pasar Baru, Baba Kuya sudah berdiri sejak 1800an oleh Tan Sioe How. Bahan ramuan yang digunakan turun temurun merupakan bahan nusantara yang diracik sesuai kebutuhan. Hingga saat ini ramuan Baba Kuya tidak hanya dipakai oleh Sinshe (pengobatan cina) tapi juga pengobatan moderen.



Sudah capek? Mampirlah ke Cakue Osin di jalan Babatan. Inilah warung cakue khas Tionghoa sejak tahun 1934. Toko yang hanya buka sejak pukul 07.00 - 11.00 ini, memiliki banyak menu khas, bukan hanya cakue ada juga Kompia dan Kue Cinsoko.



Menurut Irmawati istri dari pemilik cakue Osin ini, kebiasaan orang Tionghoa adalah sarapan bubur kacang tanah atau hokkian dengan cakue, sehingga warungnya hanya buka sejak pagi hingga siang untuk melayani sarapan para pembeli.



Selanjutnya: Kisah Hotel Surabaya di Kebonjati





Jika sudah kenyang, perjalanan dilanjut lagi ke Jalan Kebonjati. Di sana ada Hotel Surabaya, atau yang kini dikenal sebagai hotel Gino Feruci, yang dibangun pada tahun 1884 oleh Tan Djin Gie. Tan Djin gie adalah seorang saudagar Batik Solo kaya, membangun komplek tersebut awalnya sebagai Landhuis atau kompleks tempat tinggal.



Baca juga: Jelang Imlek, Vihara di Bandung Siapkan Lilin Sembahyang



Perjalanan kami berakhir di Klenteng Satya Budhi. Klenteng ini dibangun oleh warga Tionghoa yang diprakarsai Letnan Tan Djoen Liong. Pada awalnya klenteng ini bernama kuil Hiap Thian Khong, yang artinya Istana Para Dewa. Klenteng ini dibangun pada jaman Dinasti Han dan telah dilakukan pemugaran pada tahun 1958 dan 1985.



Dulu klenteng ini terbuka untuk umum, namun saat ini penjagaan lebih diperketat karena aktivitas foto yang dilakukan dirasa mengganggu para jemaat yang akan melakukan sembahyang. Klenteng ini memiliki gaya arsitektur Tiongkon Selatan, didominasi warna merah dan ukiran yang artistik, tak.heran.kelenteng ini.menjadi favorit para jemaat berkunjung.



DWI RENJANI



Baca juga:

Tempat yang Tak Boleh Terlewat bila ke Yogyakarta

Imlek di Hotel, Ada Angpao dan Pohon Keberuntungan