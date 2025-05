TEMPO.CO, California -- Saban kali bangun tidur, gitaris legendaris The Rolling Stone, Keith Richards, ternyata masih mengawali harinya dengan mengisap ganja. Richards mengaku tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya itu meski kini usianya sudah 71 tahun.



"Saya mengisapnya teratur setiap pagi, sesuai dengan batas orang California," ujar Keith Richards kepada majalah Mojo seperti dilansir dalam laman Mirror.co.uk pada 26 Juli 2015.



Keith bahkan menunjukkan beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang memperbolehkan konsumsi ganja dengan takaran tertentu. “Salah satu hal paling menyenangkan ketika melihat peta Amerika adalah menunjukkan tempat yang hijau, hijau, hijau,” ujar pria yang akan merilis album solo Crosseyed Heart pada September 2015 mendatang itu.



Hingga saat ini, mengisap ganja adalah satu-satunya kebiasaan buruk yang belum ditinggalkan Keith Richards. Sebelumnya, dia sudah berhenti mengkonsumsi heroin pada 1978 setelah lima kali ditangkap polisi.



Selain itu, dia telah berhenti mengkonsumsi kokain pada 2006 setelah terjatuh dari pohon di Fiji dan menjalani pembedahan otak.



Meski begitu, Keith mengaku tidak mendukung legalisasi ganja. “Apakah itu (legalisasi ganja) hal yang baik dalam jangka waktu panjang, saya tidak tahu," tutur penulis lagu (I Can't Get No) Satisfaction itu.



LUHUR TRI PAMBUDI | MIRROR