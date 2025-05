Meski Penyanyi, Justin Timberlake Emoh Nyanyi Buat Anaknya

TEMPO.CO , Jakarta - Penyanyi Justin Timberlake tidak pernah menyanyi untuk anaknya, meskipun ia merupakan salah satu penyanyi terkenal di dunia, bahkan peraih penghargaan Grammy.



Istri Justin, Jessica Biel, mengungkapkan, Justin tidak mau membawa pekerjaannya ke rumah. Itu termasuk profesinya sebagai menyanyi. Itu sebabnya, jika Justin di rumah, justru Jessica-lah yang bertugas menyanyi buat sang anak.



"Kau tahu, rasanya sulit ketika itu adalah pekerjaanmu. Kau tidak selalu membawa pekerjaan ke rumah dan mengerjakannya di waktu senggang," tuturnya seperti dilansir dari Female First.



Jessica Biel, yang mengubah nama belakangnya menjadi Timberlake, mengaku kerap menyanyikan lagu "Nina Bobo" buat Silas, buah hati mereka yang lahir pada April 2015. "Saya sering menyanyi Somewhere Over the Rainbow," ucapnya.



Justin dan Jessica resmi menikah pada 19 Oktober 2012. Berita kehamilan Jessica baru terendus publik sekitar November 2014. Jessica dan Justin menikmati kehadiran Silas, yang usianya baru beberapa bulan. "Ketika baru bangun tidur siang, dia celingukan dan kau mengintip dalam tempat tidur bayi, lalu dia melihat ke atas," ujar Jessica.



Jessica menceritakan betapa bahagianya memandang Silas yang tertawa. Bertambah lucu karena Silas belum tumbuh giginya.



Meski enggan menyanyi buat sang anak, bukan berarti Justin tak peduli. Justin sempat memamerkan foto manis dirinya sedang mencium perut Jessica yang sedang hamil di Instagram, tepat pada hari ulang tahunnya, Sabtu, 31 Januari 2015. Justin mengaku sangat bersemangat menunggu kelahiran anak pertamanya.



"Thank you EVERYONE for the Bday wishes! This year, I'm getting the GREATEST GIFT EVER. CAN'T WAIT," tulis pelantun Sexy Back itu pada keterangan foto yang diunggahnya di Instagram, 31 Januari 2015.



ANTARA