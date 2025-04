Michelle Obama Menarikan Lagu Drunk in Love Milik Beyonce

TEMPO.CO, Los Angeles - Meski pernah menyandang gelar first lady, tapi Michelle Obama sama seperti wanita pada umumnya. Sudah jadi rahasia umum, kalo Michelle Obama nge-fans berat dengan Beyonce Knowles. Michelle yang sedang les menari, memilih lagu Beyonce yang berjudul Drunk In Love untuk menemaninya berjoget.



Baru-baru ini Michelle terlihat berkeringat dengan beberapa teman sambil menarik perhatian banyak orang. Istri Barack Obama itu terlihat menari mengikuti lagu di kelas privat di studio fitnes, fitness Tracy Anderson di 59th Street pada hari Senin, 25 September.



"Mereka menari dengan lagu 'Drunk In Love," kata orang dalam kepada Page Six. "Ada agen Secret Service di depan gym, dan satu di depan studio tempat Michelle latihan."



Sebelum ini, Michelle mengungkapkan bahwa ia senang mendengarkan musik hip-hop klasik saat berolahraga. Dia menyebutkan daftar lagu yang sering didengarnya ketika latihan menari, yaitu "A Heavy D, 'We Got Our Own Thang', Treat Em Right 'oleh Chubb Rock.



"Ya, itu semua ada di iPod saya. Lagu-lagu itu yang menemani menari, " katanya. Michelle mengaku kadang lagunya juga dicampur dengan beberapa penyanyi R&B seperti Beyonce dan Willow Smith.



Michelle memang sangat vokal tentang kekagumannya terhadap Beyonce. Dalam sebuah wawancara dengan Stephen Colbert, dia berkata tentang sang diva, "Dia orang yang istimewa, dia orang yang baik, dia cerdas, kreatif, dia ibu yang hebat, dia mencintai keluarganya, dia wanita yang rendah hati, jadi kami punya Banyak kesamaan. Yang berbeda adalah aku tidak bisa menyanyi, aku tidak bisa menari ... tidak seperti Beyonce."



Michelle menambahkan bahwa dia ingin membicarakan Beyonce sepanjang waktu, bahkan saat makan malam keluarga di Gedung Putih.



Aceshowbiz|ALIA