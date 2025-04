TEMPO.CO, Jakarta - Pemain sinetron Mikha Tambayong mengaku bahagia lantaran bisa menyandang gelar sarjana hukum di tengah kesibukannya sebagai artis. Pemilik nama lengkap Maudy Mikha Maria Tambayong itu mengunggah foto seusai wisuda di Universitas Pelita Harapan lewat akun Instagram-nya, Jumat, 10 Februari 2017.



“Through ups and downs, thick and thin. Thank you Mom, Dad, Oma. My fellow classmates what would i do without you guys, congrats to us all! xx,” tulis Mikha pada keterangan foto itu.



Kabar ini tak hanya disambut gembira orang-orang terdekat Mikha, tapi juga pengikutnya di dunia maya. Pengikut Mikha ramai-ramai memberikan ucapan selamat kepada gadis cantik 22 tahun itu.



“@miktambayong Akhirnyaaa… selamat ya kk atas gelarnya semoga ilmunya berkah dan memberi banyak manfaat untuk masyarakat cieee yang udah Sarjana Hukum… I’m so proud of you sukses terus kha!” tulis akun @andiiangkii.



“Congratulation kak Mikhaaaa,” ujar akun @utik212.



ALIA