TEMPO.CO, Jakarta - "Tidak ada reality show (acara realitas) yang benar-benar real." Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bramamesta Bagjanata, 34 tahun, saat diwawancarai Tempo lewat telepon, pada Senin, 14 September 2015.



Bersama istri dan kedua anaknya, pria yang akrab disapa Bram itu menjadi peserta acara realitas bertajuk Mom's Time Out yang mulai ditayangkan di saluran televisi kabel Lifetime pada 16 September 2015.



Dalam acara tersebut, Bram ditugaskan mengasuh kedua anaknya, Breynardo (4) dan Barafael (2), sementara istrinya, Razna Adella (Della) atau Della, pergi liburan selama lima hari. Meski tidak sepenuhnya nyata, Bram juga menjelaskan bahwa tidak sepenuhnya acara realitas itu diatur.



"Nggak semuanya setting-an sih. Kami cuma diberi agenda kegiatan doang mau ngapain nih hari ini. Habis itu ya kami jalanin senatural mungkin," ujar pria yang berkediaman di bilangan Pondok Indah, Jakarta, itu.



Selama lima hari, kegiatan Bram dan keluarganya terus disorot kamera dari sejak bangun tidur sampai hendak tidur lagi. Bram menjelaskan bahwa dia dan keluarganya kerap merasa canggung karena tidak terbiasa dengan kamera yang terus menyorot semua aktivitas mereka.



"Terutama anak saya yang kecil (Barafael), dia tidak biasa dengan kamera dan banyak orang pas mau tidur," ungkap pria yang sehari-harinya bekerja sebagai kepala pemasaran itu.



Namun Bram tetap bersyukur dengan mengikuti acara ini karena dia bisa lebih memahami bagaimana menjalin hubungan yang lebih dekat antara ayah dan anak. Sedangkan istrinya, Della, merasa senang karena lewat acara ini dia bisa libur dari rutinitasnya untuk lebih memanjakan dirinya. "This show is every mother's wish," ungkap Della sambil tertawa.



