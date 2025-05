TEMPO.CO, Jakarta - Comic atau stand up komedian Mongol Stres semakin melebarkan sayap di industri film Indonesia. Dua film yang dibintanginya, Comic 8: Kasino Kings dan Lamaran ditayangkan perdana di bioskop berbarengan, yaitu pada 15 Juli 2015. Dia pun sudah bersiap untuk kembali bermain film selepas Lebaran.



Mengawali karier sebagai komedian tunggal (stand up comedian), Mongol bersyukur diberi kesempatan menunjukkan kebolehan aktingnya. Pada Maret lalu dia juga ikut bermain di film Air & Api.



"Main film berturut-turut rasanya senang banget. Ini nunjukin kalau gue bisa diterima di dunia akting," ujar pria bernama asli Rony Immanuel ini kepada Tempo, saat ditemui di kantor Rapi Film, Jakarta, pada Senin, 13 Juli 2015.



Belum puas berakting di tiga film tersebut, Mongol rencananya akan kembali mengisi peran pembantu di film Warisan Olga. Film bergenre komedi besutan sutradara Raymond Handaya itu akan digarap setelah Lebaran dan dirilis pada Oktober mendatang.



Mongol merasa tidak cukup dengan hanya menjadi komedian tunggal. Pria kelahiran Manado, 27 September 1978 itu mengaku lebih ingin disebut sebagai penghibur. Dia terinspirasi oleh pelawak tunggal mancanegara yang juga terjun di industri film, seperti Ricky Gervais, Jerry Seinfield, dan Adam Sandler.



"Kalau lu cuma bisa stand up comedy, lu belum bisa dibilang penghibur. Supaya bisa dibilang penghibur, lu harus merambah ke berbagai bidang seperti main film dan nyanyi," ujar Mongol.



LUHUR PAMBUDI