Mulai 17 Juni, Ada yang Beda di Nusa Dua

TEMPO.CO, Denpasar - Kawasan Pulau Peninsula di Bali akan berhias ribuan lampion warna-warni selama Nusa Dua Festival of Light, yang berlangsung 44 hari mulai 17 Juni.



Divisi Promosi PT Indonesia Tourism Development Corporate (ITDC) Nusa Dua, Anak Agung Istri Ratna Dewi, selaku panitia mengatakan acara yang baru pertama digelar di Nusa Dua itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mengunjungi Bali bagian selatan.



"Ini baru pertama kali digelar di Bali," kata Ratna Dewi, Jumat, 16 Juni 2017.



Ia mengatakan festival itu antara lain mengangkat tema Istana Naga, karenanya nanti akan ada lampion-lampion berbentuk naga yang bersinar.



"Lampion yang dipajang tersebut mulai dari ukuran identik terkecil hingga ukuran terbesar mencapai tinggi 15 meter," katanya.



Selain itu, menurut dia, akan ada juga lampion-lampion bertema negeri dongeng, serta wahana permainan seperti Trampoline Euro Bungie, Mobil Lampion.



Ratna Dewi menjelaskan pengunjung juga akan bisa menikmati musik serta anjungan makanan di arena yang dibuat serupa tempat rekreasi luar ruang dengan suara karnaval.



Nusa Dua Light Festival akan diselenggarakan di Pulau Peninsula Nusa Dua mulai 17 Juni dan dibuka pukul 17.00 hingga pukul 22.00 Wita setiap hari dengan tiket masuk pada hari biasa (Senin-Jumat) untuk wisatawan Nusantara Rp20.000 per orang, sedangkan wisatawan asing Rp75.000 per orang.



Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu tiket masuk untuk wisatawan Nusantara Rp30.000. Sedangkan wisatawan asing Rp100.000 per orang.



ANTARA