Muncul di Game of Thrones, Aksi Ed Sheeran Jadi Lelucon Netizen

Selebriti yang menjadi cameo tentu bukan hal baru dalam serial Game of Thrones. Namun siapa sangka jika musisi yang populer berkat lagu Shape of You dipilih sebagai cameo dalam episode perdana Game of Thrones Season 7.



Di salah satu adegan, Arya Stark yang diperankan oleh aktris Maisie Williams berkuda melewati hutan dan bertemu dengan sekelompok prajurit, termasuk Ed Sheeran. Dalam adegan tersebut, Ed Sheeran terlihat tengah menyanyikan sebuah lagu khas acara api unggun. Dia kemudian berbalik badan saat Arya Stark melintas.



Pertemuan Arya Stark dengan Ed Sheeran kemudian menjadi lelucon netizen pengguna Twitter.



Arya: “Lagu yang bagus.”

Ed Sheeran: “Ini lagu baru… baru dari albumku, ‘Divide’ dan sudah tersedia di toko musik!!!!” #GameOfThrones. tulis seorang pengguna Twitter @zach_goins.



“Jika Arya tidak mengubur Ed Sheeran, dirinya akan kembali menjadi white talker dan menyanyikan lagi Westeros Glastonbury ribuan tahun yang akan datang,” tulis @ZackJ0nes.



“Penampilan Ed Sheeran dalam Game of Thrones terlihat seperti pertemuan Alice dengan sekelompok geng di Mel’s Diner met Jerry Reed,” tulis @mikeryan.



“Game of Thrones season 8: James Cordon menyanyikan lagu bersama The Hound,” tulis @ChristophHooton.



“Game of Thrones: Kami hanya menampilkan cerita yang berkualitas. Game of Thrones: (menampilkan adegan) Arya duduk di samping Ed Sheeran sambil makan tupai,” tulis @grinchhands.



“Ruang naskah #GameOfThrones: “Baik, kita sudah melampaui cerita asli novel, kita harus bisa mengontrol. Konsep: Ed Sheeran camping di tengah hutan sambil bernyanyi,” tulis @kesnyder42.



Ed Sheeran bukan satu-satunya musisi yang menjadi cameo dalam serial Game of Thrones. Sebelumnya anggota Coldplay, Sigur Ros, Snow Patrol hingga Mastodon juga pernah menghias serial Game of Thrones sebagai cameo.



“Kami semua tahu bahwa Maisie (Arya Stark) merupakan penggemar berat Ed Sheeran, beberapa tahun belakangan kami berusaha untuk bekerja keras dengannya, sehingga kami dapat memberi kejutan pada Maisie. Tahun ini nampaknya kami berhasil,” ujar David Benioff selaku penulis naskah Game of Thrones Season 7.



INDEPENDENT UK | ESKANISA RAMADIANI