Museum of Ice Cream Akan Dibuka Permanen di Las Vegas pada 2026

TEMPO.CO , Jakarta - Satu dekade setelah pertama kali buka di New York, Museum of Ice Cream akan menambah lokasi baru pada 2026. Pada 28 Januari lalu, museum ini mengumumkan rencana menambah lima gerai pop-up dan lima tempat permanen dengan destinasi unggulannya di Las Vegas. Tempat tersebut dibuka sebagai lokasi kuliner dan minuman ramah keluarga di kawasan hiburan Area15.

Selain lokasi baru, bangunan Museum of Ice Cream juga akan menjadi yang terbesar dan melebihi ukuran gedung utamanya di New York City. Cuaca gersang di Las Vegas akan membuat destinasi wisata ini menarik perhatian dengan es krim dan warna-warni bangunannya. Tak heran jika disebut sebagai lokasi paling ambisius.

Lokasi paling ambisius

Maryellis Bunn, salah satu pendiri dan CEO Museum of Ice Cream, mengatakan lokasi Area 15 di Las Vegas, yang dikenal ibukota hiburan dunia adalah lokasi yang sempurna untuk Museum of Ice Cream. "Sejak mendirikan Museum of Cream kami telah melihat desainer visioner seperti Bjarke Ingalls dan Lionel Ohayon mendorong kota ke era desain baru, dan kami bersemangat untuk berkontribusi pada warisan itu,” katanya dikutip dari Travel and Leisure.