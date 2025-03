Musisi Pemenang Oscar: Mengenal Daniel Blumberg

Daniel Blumberg menerima piala Oscar dalam kategori Skor Musik Terbaik untuk karyanya dalam film The Brutalist (2024), dikutip dari Antara. Daniel Blumberg berkarier sebagai musisi, komposer, dan seniman visual asal Inggris yang telah menorehkan namanya di tingkat internasional. Namanya makin dikenal setelah ia memenangkan BAFTA Award untuk Best Original Music serta Academy Award untuk Best Original Score pada 2025 berkat kontribusinya dalam film The Brutalist.

Profil Daniel Blumberg

Daniel Blumber saat ini berusia 35 tahun. Pada usia 15 tahun, ia membentuk grup musik Cajun Dance Party. Band ini merilis satu-satunya album mereka, The Colourful Life pada 2008. Walaupun proyek ini tidak berlangsung lama, Blumberg segera melanjutkan perjalanannya di dunia musik dengan bergabung sebagai vokalis dan gitaris band indie rock Yuck pada 2009. Album debut Yuck yang dirilis pada 2011 mendapat sambutan positif dari kritikus musik, dikutip dari IMDb.

Pada 2013, Blumberg memilih untuk keluar dari Yuck dan berfokus proyek-proyek musik lainnya. Ia meluncurkan proyek solo bernama Hebronix dan merilis album Unreal yang diproduksi oleh Neil Michael Hagerty. Album ini dirilis oleh label ATP Recordings dan menampilkan sisi musikalitasnya yang eksperimental. Blumberg aktif berkolaborasi dengan berbagai musisi eksperimental, khususnya di lingkungan Cafe Oto, ruang pertunjukan musik avant-garde di London.

Blumberg dikenal sebagai musisi yang gemar bereksperimen dengan berbagai bentuk komposisi musik. Pada 2018, ia merilis album solo debutnya Minus melalui label Mute Records. Album ini direkam dengan bimbingan produser legendaris Peter Walsh dan menampilkan para musisi eksperimental seperti Billy Steiger (violin), Tom Wheatley (double bass), Ute Kanngiesser (cello), dan Terry Day (vokal).

Blumberg memperluas eksplorasinya dengan merilis album live Liv pada akhir 2018. Album ini merupakan rekaman dari pertunjukan langsung yang dilakukan di Sarm Studios, London, pada 2014. Blumberg tampil di berbagai festival musik ternama, seperti Ars Cameralis di Katowice, Crossing Border Festival di Den Haag, dan End of the Road Festival di Inggris untuk album ini.

Pada 2020, Blumberg kembali dengan album keduanya On&On yang masih dirilis melalui Mute Records. Album ini menghadirkan eksperimen sonik khasnya dengan tambahan elemen vokal vocoded yang dibawakan oleh Elvin Brandhi dalam lagu Silence Breaker

Album ketiganya Gut dirilis pada 26 Mei 2023 dan tetap mempertahankan ciri khas eksploratif yang telah menjadi identitas musiknya. Sebelum peluncuran album ini, Blumberg merilis single Cheerup pada 5 April 2023.

Blumberg juga aktif dalam berbagai kolaborasi musik. Ia tampil bersama Seymour Wright dalam proyek Guo, yang menghasilkan beberapa album sejak 2016. Ia juga menjalin kemitraan dengan Elvin Brandhi dalam proyek Bahk, yang menggabungkan musik eksperimental dengan elemen seni visual dan film.

