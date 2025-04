Nagita Slavina Sakit, Netizen Doakan Sembuh

TEMPO.CO, Jakarta - Istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina, jatuh sakit. Akibat sakit yang dideritanya wanita yang akrab disapa Gigi ini sampai sulit bangun dari tempat tidur. "Iya Mbak Gigi lagi sakit. Barusan enggak bisa bangun dari tempat tidur," kata Mira, manajer Raffi Ahmad, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu, 5 April 2017.

Ketika ditanya apa penyakit yang tengah diderita Nagita Slavina, Mira enggan membeberkannya. Tapi yang jelas sampai saat ini Gigi belum dirawat di rumah sakit. "Enggak dirawat, sih. Di rumah saja," kata Mira lebih lanjut.

Sakitnya Nagita Slavina sempat diumumkan di akun Instagram @raffinagita1717. "Get well soon memsye," demikian akun Instagram Raffi-Gigi memberi keterangan foto sambil mengunggah foto Nagita Slavina sedang tertidur mengenakan selimut warna putih. *

