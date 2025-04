Nagita Slavina Tampak Anggun dalam Pesta Pernikahan Caca Tengker

TEMPO.CO, Jakarta - Alsi Mega Marsha Tangker atau Caca Tengker, adik kandung Nagita Slavina, melangsungkan pernikahan dengan Barry Tamrin di Ballroom Mulia Hotel, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 16/4.

Acara itu digelar tertutup untuk media. Kebahagiaan Caca Tengker dan Barry hanya bisa diintip lewat foto yang dipajang di akun Instagramnya beberapa jam setelah akad nikah.

"It's not being in love that make me happy, it's being in love with you that makes me happy," tulis Caca Tengker di akun instagramnya.

Usai akad nikah, Caca Tangker dan Barry Tamrin langsung menggelar resepsi nikah di tempat yang sama. Pesta resepsi tampak ceria dengan dihadiri keluarga dan tamu terbatas. Orangtua Caca, Rita Amilia dan Gideon Tangker juga terlihat bahagia.

Sang kakak, Nagita Slavina terlihat anggun dengan kebaya abu-abu dan rambut yang disanggul. Namun, pada kesempatan itu Nagita tidak ditemani oleh suaminya, Raffi Ahmad.

Tak hanya itu, sepanjang acara pernikahan adik Nagita Slavinia, adik dan ibunda Raffi juga tidak tampak hadir.

TABLOIDBINTANG.COM