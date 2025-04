TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Donny Michael Haub baru saja dikaruniai seorang anak. Donny Michael Haub dan sang istri, Aryani Fitriana menamakan anak pertama mereka, Alem Isco Zeroun Haub.

Banyak netizen yang beranggapan nama anak pertama Donny Michael terinspirasi dari pemain bola asal Spanyol, Francisco Román Alarcón Suárez. Gelandang klub Real Madrid ini memang memiliki nama panggilan Isco. "Thanks for the goal, Isco," tulis Donny pada akun instagramnya 3 April 2017.

Beberapa netizen menanggapi unggahan foto serta tulisan Donny Michael. "Terinspirasi dari ini nama anaknya tuh," kata netizen pemilik akun @shaylinqueen.

Sementara itu, dalam akun instagram pribadinya, sang istri mengungkap arti nama anaknya tersebut. "Arti nama Alem Isco Zeroun Haub adalah pemimpin yang bijaksana, terhormat, pendamping dan berkah dari Allah swt (Haub nama keluarga)," kata aktris yang kerap disapa Ryan itu. "Insha Allah nanti kamu bisa menjadi seseorang seperti dari arti namamu ya nak. We love you baby Isco," kata dia.

Anak laki-laki Donny Michael dan Aryani Fitriana lahir pada 3 April lalu dengan berat 2,6 kg dan panjang 49 cm. *

DINI TEJA