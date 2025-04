Namanya Disebut Media Inggris, Arifin Putra Bintangi James Bond?

TEMPO.CO, Jakarta - Nama aktor Arifin Putra tiba-tiba saja muncul seiring semakin penasarannya publik dan berbagai pihak pada proyek film terbaru James Bond. Kabar ini mencuat setelah laman asal Inggris The Telegraph beberapa waktu lalu menyebut salah satu aktor pemeran film The Raid 2 itu dalam salah satu artikelnya.



Menanggapi hal tersebut, sang aktor memberikan pengakuan singkatnya. "Sempat dengar soal berita itu dari teman-teman dan dari media juga. Kalau memang benar ditawarin ya aku terima dengan senang hati," ujar dia saat dihubungi Antaranews melalui manajernya, Senin, 8 Mei 2017.



Dalam kesempatan berbeda, pihak manajemen Arifin mengaku belum menerima informasi apapun selain artikel yang muncul dalam The Telegraph.



Walau masih simpang siur, namun bila nantinya sang aktor benar-benar mendapatkan tawaran bermain dalam James Bond, apa dia berminat? "Siapa yang enggak mau jadi James Bond? Tapi pertanyaanku hanya satu, memang ada James Bond Asia?" kata Arifin bergurau.



Jangankan nama pemain, para produser film James Bond pun saat ini masih belum menemukan sutradara yang cocok. Di antara sejumlah nama, Paul McGuigan, Susanne Bier dan Edgar Wright menjadi tiga calon kandidat yang dibicarakan berbagai pihak.



Kemudian adapula nama Gareth Evans, pria yang pernah menyutradarai sejumlah film Indonesia sebut saja The Raid dan Merantau.



ANTARA