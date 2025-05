Natasha Wilona Suka Jin Goo, tapi Bukan Penggemar Fanatik

TEMPO.CO, Jakarta - Natasha Wilona mengaku dia memang suka dengan salah satu pemain drama Korea, Descendants of the Sun (DOTS), Jin Goo. Saat dia mengetahui Jin Goo datang ke Indonesia, Natasha langsung memanfaatkannya untuk berfoto bersama.



"Oh my God, oh my God, seru banget. Tadi juga aku sempat foto bareng sama dia. Dia juga orangnya humble (rendah hati) banget. Jadi kalau mau foto enggak masalah," ucap Natasha yang ditemui di gedung MNC, Studio 14 RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis, 15 September 2016.



Meskipun Natasha mengaku menyukai Jin Goo sebagai penggemar, dia tidak sampai menjadi penggemar yang fanatik. Apalagi dia menyukai Jin Goo karena aktingnya yang profesional.



"Aku cuma bilang ke dia (Jin Goo), ‘May I take a picture?’ Kayaknya dia enggak fasih bahasa Inggris, tapi ngerti sih. Terus oke, kita foto," tutur Natasha Wilona.



