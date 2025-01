Nawang Jagad Kaliurang: Harga Tiket Masuk, Jam Buka, dan Lokasi

Selain itu, informasi bisa diperoleh dari akun media sosial resmi Nawang Jagad, meliputi Instagram @nawangjagad, X (Twitter) @NawangJagad, TikTok @nawangjagadkaliurang, dan narahubung ke nomor WhatsApp 081-133-7937.

Harga Tiket Masuk Nawang Jagad Kaliurang

Adapun tarif tiket masuk ke area piknik Nawang Jagad adalah Rp15.000 per orang, yang bisa dibeli di lokasi atau on the spot (OTS). Pengunjung juga bisa melakukan pemesanan atau reservasi tiket ke nomor WhatsApp resmi.