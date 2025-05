TEMPO.CO, Jakarta - Setelah putus dari tunangannya Perrie Edwards, hanya beberapa minggu yang lalu, Zayn Malik tampaknya sudah cepat beralih ke cewek yang lain. Mantan personil One Direction ini tampak sudah menggandeng model Burberry, Neelam Gill.



Cewek berusia 20 tahun, dan menjadi model merek Burberry pertama yang berdarah India, dilaporkan tengah berencana untuk terbang ke Los Angeles. Di kota itu, Malik tengah mengerjakan album solonya, sehingga mereka berdua bisa menghabiskan waktu bersama-sama.



Seperti dikutip Mail Online, Malik dan Gill pertama kali bertemu di London pada Maret lalu. Tapi saat itu tidak terjadi apa-apa di antara mereka lantaran Malik masih mengikat tali pertunangan dengan bintang Little Mix, Perrie Edwards.



Keduanya bertemu kembali dalam acara Asian Awards di London sebulan kemudian. Saat itu Gill menulis di akun Twitter-nya: “Congratulations on your award tonight @zaynmalik, catch up again soon!"



Malik dan Gill dikabarkan tetap hanya berkawan biasa sampai saat pertunangan Malik dan Perrie Edwards bubar akhir bulan lalu.



Sumber menyebutkan, “Neelam belum tahun apakah ia memang benar-benar menginginkan semua drama itu ketika berkencan dengan orang yang menjadi sorotan publik. Ia ingin pergi ke LA untuk menghabiskan waktu bersama Zayn dan melihat bagaimana hal itu akan berjalan dari sana.”



Sumber ini menambahkan, “Neelam sangat serius dengan karir dan ia tidak ingin ada apapun yang menghalangi karirnya itu. Tapi dia juga suka bersama Zayn. Tapi jangan berharap mereka akan muncul bersama-sama di depan publik. Keduanya ingin merahasiakan hubungan itu dulu sekarang.”



Neelam Gill, yang bekerja bersama Romeo Beckham untuk iklan Natal Burberry tahun lalu, kemarin menulis lagi di Twitter-nya: "to live and die in LA, it's the place to be..."



Zayn Malik dan Perrie Edwads mulai berkencan pada 2012 dan bertunangan di tahun berikutnya. Malik dilaporkan mencampakkan Edwads, lewat sebuah pesan singkat (SMS), mengakhiri kisah pertunangan keduanya selama tiga tahun terakhir.



MIRROR | GRACE S GANDHI



Baca juga:

Kenapa Mourinho Keok Hadapi Deretan Pelatih Berinisial P?

Kisah Tomo, 25 Tahun Jadi Pencopet, Sasarannya Perempuan