Neil Gaiman Digugat Mantan Pekerja Atas Dugaan Perdagangan Manusia dan Pelecehan Seksual

Dikutip dari Vulture, Pavlovich adalah satu dari beberapa perempuan yang menuduh Gaiman melakukan pelanggaran seksual. Sebelumnya, tuduhan tersebut diungkap oleh New York Magazine dalam laporan berjudul There Is No Safe Word pada Senin, 13 Januari 2025 sekitar enam bulan setelah podcast asal Inggris, Master menayangkan enam episode yang mengulas kesaksian lima perempuan dengan tuduhan serupa terhadap Gaiman. Sang penulis membantah semua tuduhan terkait aktivitas seksual non-konsensual.

Gugatan kepada Neil Gaiman di Beberapa Negara Bagian

Menurut laporan People, tim kuasa hukum Pavlovich mengajukan gugatan di Wisconsin. Dalam gugatan tersebut, Pavlovich juga menggugat Amanda Palmer, mantan istri Neil Gaiman dengan tuduhan bahwa Palmer secara sadar merekrut Pavlovich untuk bekerja tanpa bayaran dan mengabaikan risiko kekerasan seksual yang dilakukan Gaiman.