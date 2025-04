Netizen Pro-Kontra Saat Sophia Latjuba Unggah Foto Berbikini

TEMPO.CO, Jakarta - Di usia 48 tahun artis Sophia Latjuba tetap terlihat seksi dan cantik. terlebih dari bentuk tubuhnya yang langsing. Ibu dua anak itu mengunggah foto sedang mengenakan bikini two pieces di akun Instagramnya, Senin 24 April 2017.

Posisi Sophi sedang tengkurep sambil tertawa, sepertinya kekasih Ariel Noah itu sedang berada di pinggir pantai. "Don't trust anyone who doesn't love the sunm" tulisnya dalam keterangan foto.



Netizen langsung berkomentar takjub dengan bentuk tubuh Sophi yang terlihat masih kencang tanpa ada lemak.



"Body goals bingit inih," kata akun Wulandari.



"Hottest mom ever," tulis Dana.

Tapi ada juga yang menyayangkan kenapa Sophi mengunggah foto tersebut di Instagram yang tentunya banyak dilihat netizen.



"Wadoooooooh......sayang bnget yaah, bnyk orang yg liat," kata akun Juaeha.



" Astaga... Fotonya knp harus,d unggah d media mbk," kata akun Juleha.



Sophi memiliki bentuk tubuh ideal karena rajin melakukan yoga. Dalam beberapa foto dan video, ibu Eva Celia itu melakukan gerakan yoga dengan lentur.





ALIA