Ngabuburit di Tempat Biliar Ramah Keluarga di Bandung

Menurut Fajar, manajer Forklik Cafe Billiard di Jalan Dipatiukur nomor 91, total ada 17 meja biliar yang tersebar di empat lantai. Rata-rata jumlah pengunjung yang bermain antara 180-200 orang per hari, kebanyakan kalangan pelajar dan mahasiswa. Selebihnya orang tua serta keluarga kecil, sesuai konsep tempat yang digagas pemiliknya agar tempat bermain biliar bisa ramah untuk keluarga. “Karena kami tidak menjual alkohol dan restoran sedang dalam proses sertifikasi halal,” katanya.

Sebelum kena pajak, harga sewa per meja biliar biasanya Rp 57 ribu per jam. Namun ada harga khusus sesi Happy Hour dari pukul 10.00-15.00 WIB yaitu Rp 35 ribu per jam. Tanpa canggung, pengunjung bebas bermain meskipun masih belajar. Bagi yang ingin belajar menyodok bola biliar agar mahir, seorang pelatih disiapkan dengan beragam pilihan paket. Sederet piagam penghargaan juara dipajang di tempat itu setelah peserta didik sukses meraih juara di beberapa kompetisi biliar.